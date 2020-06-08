TBMM Başkanı Şentop A Haber'de soruları yanıtladı | VİDEO

Son dakika haberi... A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yassıada kararları ne olacak?" sorusuna "Adı mahkeme olan yapı ile ilgili hukuken sıkıntılar var" şeklinde yanıt verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber ekibinden Tülay A��aoğlu'nun sorularını yanıtladı.

YASSIADA KARARLARI NE OLACAK?

27 Mayıs günü 60. yılıydı darbenin. Tüm izleyicilerimiz takip etti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Yassıada'daki dönüşüm ortaya çıktı. Tabii oradaki sadece adayla ilgili bir maddi, fiziki değişim değil söz konusu olan. Yassıada'nın bizim toplumsal, siyasal hafızamızda çok ağır bir travma olduğunu biliyoruz. Aslında o travmanın düzeltilmesi için atılmış somut bir adımdı.

Akabinde biz, Yassıada'daki tırnak içinde 'Mahkeme'-ki mahkeme olduğu tartışılır, hukuki anlamda. Bir mercinin vermiş olduğu kararlar var. Aslında 15 idam vermiş, onlardan sadece 3'ünü onaylamış Milli Birlik Komitesi ve onlar gerçekleştirilmiş.

Şimdi bu adı 'mahkeme' olan yapıyla ilgili hukuken de bir takım sıkıntılar var. Tabii bunu düzenleyen 1 numaralı kanun, Milli Birlik Komitesi'nin 27 Mayıs'tan sonra 12 Haziran'da bunu çıkartmışlar. Onun üzerinde bir değerlendirme yapmıştık, Sayın Cumhurbaşkanına da arz etmiştik. Hukukçu arkadaşlarımızla da burada görüştük. Aslında şöyle bir durum var, kabine, başbakanlar ve bakanlar, o zaman Menderes ve rahmetli arkadaşlarının eğer kendileriyle ilgili bir suç iddiası varsa yargılanacağı merci belli.

Darbeyi yapanlar böyle bir mahkemede iddialarda bulunuyor onların yargılanmasını yeterli görmemişler, istedikleri kararları belki oradan çıkartamayacaklarını düşünmüşler. O zaman darbeden 15 gün sonra 12 Haziran'da çıkarttıkları 1 numaralı kanunla anayasa değişiklikleri yaparak, o Yüce Divan'ı da kaldırarak yerine yeni bir mahkeme kurmuşlar. O mahkeminin yürürlüğe giriş tarihinin de 12 Haziran'da kanun çıkartmalarına rağmen geriye yürütüp 27 Mayıs 1960 tarihinden başlatmışlar. Böylece tamamen kendi kontrollerinde kendilerinin mahkemenin kararlarının da önceden belirlendiği bir yapı oluşturmuşlar.

Tabii hakim ilkesi dediğimiz bir kişinin bir suç işlediği zaman hangi mahkemede yargılanması gerekiyorsa kanunen o mahkemede yargılanması ilkesi çok eski kalıcı ilkelerden birisidir.

Bir kere bu ihlal edilmiş. Birini yargılamak için sonradan mahkeme kurulmaz bir kere. Ve bu mahkemenin vermiş olduğu kararlarda birçok bakımdan tartışma konusu olduğunu biliyoruz.

Ve kararlarında bir kısmında 'Türk Milleti adına' diye bir ifade yok çünkü millet adına diyebilecekleri hukuki bir temellendirme yok. Bunu diyebilmeleri için anayasada yer alan bir mahkeme olması lazım. Bu açıdan baktığıızda aslında Yassıada'daki bir darbe kurulu tarafından bir yargılanma yapılmış ve bunun adına da mahkeme denmiş.

Biz artık bu konuda esasen onu da ifade etmek lazım, çünkü Yassıada'da verilen kararların sonuçların düzeltilmesi için haksızlıkların düzeltilmesi için birçok gayret gösterilmiş.

Dolayısıyla son adım olarak buradaki mahkemenin kuruluşunun sağlayan kanunun yürürlükten kaldırılmasıyla beraber mahkemenin iş ve işlemlerinin ve vermiş olduğu kararların hükümsüz hale gelmesi sağlanabilir diye bir karara verdik. Yapılacak olan bu düzenlemeyle mahkemeyi kuran 12 Haziran 1960 tarihli kanundaki 6. madde var. O maddenin kaldırılması suretiyle yürürlüğünün de 27 Mayıs 1960'tan onların geriye yürüterek başlattığı tarihten biraz daha fazla geriye yürütmüş oluyoruz ama onlar bunu prensip olarak bunun olabileceğini göstermiş oluyorlar. Yani mahkeme hiç olmamış bir ilke. Dolayısıyla mahkeme kararının yok sayılması değil yapmış olduğumuz iş. Mahkeme olarak kabul edilemeyecek bir yapının biraz da zorla oluşturulmuş yapının varlığını ortadan kaldıran bir düzenleme olacak.

YASSIADA KARARLARI YOK SAYILIYOR

O mahkemede mağdur olanlar için maddi manevi tazminat talebinde bulunmalarına imkan sağlayan bir düzenleme bu. Böylece mahkeminin kararlarının hükümsüzlüğünü ortaya koymuş olacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA 'TALİMAT' TEPKİSİ

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Mustafa Şentop'la Saray'da görüştü ve milletvekilliklerinin düşürülmesi talimatını verdi. Meclis Başkanı da milletvekilleri hakkındaki kararları okutarak bu talimatı yerine getirdi." eleştirisine de yanıt verdi. Şentop, açıklamasında "Bu bilgisizlikten kaynaklanıyor" dedi.