Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 8 Haziran Pazartesi

Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 8 Haziran koronavirüs vaka sayısına ilişkin açıklamasını bekliyor. 7 Haziran'da vefat sayısı 23 iken vaka sayısı 914 olarak belirtilmişti. Öte yandan yine 7 Haziran verilerine göre, test sayısı 35 bin 335 iken iyileşen hasta sayısı 2 bin 647 olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden günlük tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken önemli noktaların da altını çiziyor. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 8 Haziran Türkiye'de koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri açıkladı mı?

TÜRKİYE KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO: 8 HAZİRAN TÜRKİYE KORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI!

8 Haziran Türkiye koronavirüs ölü ve vaka sayısına ilişkin veriler henüz açıklanmadı. Bakan Koca'nın Twitter'dan son verileri açıklaması bekleniyor.