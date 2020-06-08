08 Haziran 2020, Pazartesi
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Bitlis’te 290 kilo EYP ve 152 adet fünye ele geçirildi

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen terör operasyonları kapsamında 290 kilo EYP, 1 kilo plastik patlayıcı ve 152 adet fünye ele geçirilerek imha edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2020
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290 KİLO EYP VE 152 ADET FÜNYE ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkez ve Tatvan ilçeleri kırsalında araziye gizlenmiş patlayıcı ve yaşam malzemesi olduğu bilgisi alındığı belirtilerek, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 7-8 Haziran 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Dursun Şahin 2020-12 ve Şehit Uzman Jandarma I. Kademeli Çavuş Sedat Köroğlu 2020-17 operasyonu icra edildi. Operasyon kapsamında; 7 Haziran 2020 tarihinde merkez ilçe kırsalında toprağa gömülü vaziyette 127 adet mekanik fünye, 8 Haziran 2020 tarihinde Tatvan ilçesi kırsalında 3 büyük tüp, 3 piknik tüp, 1 teneke, 1 naylon ve 1 bidon içerisinde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş toplam 290 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı, 1 kilo plastik patlayıcı, 25 adet elektrikli fünye, 1 adet el telsizi ve 850 metre elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla el konulmuş olup, diğer malzemeler ve EYP düzenekleri yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.




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