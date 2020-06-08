Son dakika: Jandarma 4. grup duyurusu yayımlandı mı? Jandarma uzman erbaş alımı 2020 ne zaman?
Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? 2020 Jandarma 4. grup duyurusu yayımlandı mı? Jandarma Genel Komutanlığı'na uzman erbaş alımı için 4. grup duyurusu bekleniyor. 3'üncü grup çağrısının ardından en çok merak edilenlerden biri de 4. grup oldu. Uzman erbaş kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Jandarma 4. grup duyurusu yayımlandı mı? Jandarma uzman erbaş alımı 2020 ne zaman? İşte cevaplar...
Jandarma uzman erbaş 4. grup duyurusu yayımlandı mı? Jandarma Genel Komutanlığı'na uzman erbaş alımı kapsamında 19 Mart - 04 Nisan 2019 tarihleri arasında başvurular alınmıştı. 2019-1 sözleşmeli uzman erbaş alımı kapsamında 3. grup çağrısı yapılmış ve mülakatlara katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmişti. 2020 yılının ortasına geldiğimiz şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de, 4'üncü grup çağrısı oldu. Peki, Jandarma 4. grup duyurusu yayımlandı mı? Jandarma uzman erbaş alımı 2020 ne zaman? İşte son gelişmeler...
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN? 4. GRUP...
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uzman erbaş alımına ilişkin bir duyuru yayımlanmadı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'nin internet adresi üzerinde Jandarma uzman erbaş alımı ile ilgili bir ilan yer almıyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
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