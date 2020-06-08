Bekçi alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bekçi olabilmek için ilanın yayımlanmasını bekleyen vatandaşlar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekçi alımı konusunda merak edilen soruları yanıtladı. Gözler, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 2020'de bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı ne zaman? İşte detaylar...

2020'DE BEKÇİ ALIMI OLACAK MI?

Bir canlı yayın programına katılan Bakan Soylu, konu ile ilgili şöyle dedi:

"Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz."

POLİS AKADEMİSİ BEKÇİ ALIMI DUYURUSU GELDİ Mİ?

Bekçi alımı ile ilgili duyuru henüz yayımlanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.