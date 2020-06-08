Son dakika: AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK toplantısının ardından kritik açıklamalarda bulunuyor. Çelik, 'Son günlerde ortaya çıkan görüntülerin endişe verici. Kazanımların korunması bundan sonra yapacaklarımıza bağlı" dedi. Öte taraftan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs salgınıyla ilgili provokatif bilgi paylaşan, çoğu FETÖ kaynaklı 11 bin hesabın tespit edildiğini bildirdi.
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK toplantısının ardından kritik açıklamalarda bulunuyor.
Normalleşme sürecine ilişkin çıkan görüntüleri değerlendiren Ömer Çelik, "Son günlerde ortaya çıkan görüntülerin endişe verici. Kazanımların korunması bundan sonra yapacaklarımıza bağlı" açıklamasında bulundu.
İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;
KORONAVİRÜS SALGINI
Birkaç gündür gördüğümüz görüntüler üzücü görüntüler. Maske takılmadığı, sosyal mesafe olmadığı görüntüleri riskli buluyoruz. Maske, temizlik, mesafe kurallarına riayet etmezsek eski sıkıntılarla karşılaşacağımızı ifade etmek istiyoruz. Salgında tüm tedbirlere uyulması gerekiyor.
Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrıştığını net bir şekilde gördük. Kazanımlarımız tamamen bundan sonra uyacağımız tedbirlere bağlı. Tekrar zorluklarla karşılaşıp karşılaşmamamız maske, mesafe, temizlik dediğimiz tedbirlere uymamıza bağlı. Geniş bir sunum gerçekleştirildi. Normalleşme sürecinde hangi tedbirlerin alınacağına, turizmde hangi tedbirlerin alınacağına dair Sağlık Bakanımızın geniş kapsamlı bir sunumu oldu. MKYK'mız da karşılıklı sunumla bunu değerlendirdi.
"11 BİN PROVOKATİF BİLGİ PAYLAŞAN HESAP GÖRÜLMÜŞTÜR"
Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. 15.5 milyon ev ziyareti gerçekleşmiştir. Bu çok ciddi bir rekordur. 11 bin provokatif bilgi paylaşan hesap görülmüştür. Bunların çoğunun FETÖ kaynaklı olduğu görülmüştür. Uyuşturucu ile mücadelede tarihi bir süreç yürütülüyor. Büyüklerimize her zaman vefamızı gösteririz.
En hassas olduğumuz konulardan biri kadına şiddet önlenmesi ile ilgili çalışmalardır. Bu konuda parti olarak çok hassasız. Buna müdahale konusunda bin 5'e yakın kurum kuruldu. Tereddütsüz çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir insana şiddet kabul edilemez, ama kadına şiddet hiç kabul edilemez.
Pençe harekatları teröre büyük darbe vurmuştur. Terörle mücadele etmek en başta olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir.
Bir montaj hazırladılar. Bu montajın ardından CHP ve İYİ Parti vekilleri takıldı. Bu örnekler vekilliğin nasıl yapılmaması gerektiğini gösteriyor. Şu açıdan son derece sakıncalıdır. Muhalefet iktidarı denetler ama işlerini nasıl yapmadığını gösteren bir örnektir. Bir montaj görüp, eleştiri üretmeye çalışıyorlar. Bunların gerçek dünyada değil sanal dünyada yaşadığını görüyoruz. Denetim yapması gereken muhalefetin bu derece düşük şekilde ele alınması ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor.
Kendilerinin özür dilemesi gereken yalanı, başkalarının yalanını muhalefet konusu haline getirmeleri de ibretlik bir durumdur.
Salgının başından beri 128 ülkeden 80 bin vatandaş Türkiye'ye getirildi.
Türkiye derhal kriz yönetimini ortaya koydu, tam bir organizasyon içinde çalışmaları yerine getirmiştir.
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