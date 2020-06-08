CHP’li belediyenin zulmüne dayanamadı kamyonu ateşe verdi!
20 yıldır işgaliye parası ödeyerek kamyonetle karpuz satan CHP üyesi Ahmet Karaman’a CHP’li İzmit Belediyesi bu yıl izin vermedi. Tüm girişimleri sonuçsuz kalan Karaman, sonunda isyan ederek kamyonunu içerisindeki mallarla birlikte ateşe verdi.
Kocaeli'de yaşayan ve CHP üyesi olan Ahmet Karaman(41), 20 yıldır İzmit ilçesindeki Yahya Kaptan Mahallesi'nde işgaliye parası ödeyerek kamyoneti ile karpuz satıyordu. Bu yıl ise CHP'li İzmit Belediyesi izin vermedi. Tüm girişimleri sonuçsuz kalan Karaman, sonunda kamyonunu içerisindeki malları ile birlikte ateşe verdi.
SABAH'a konuşan Karaman ise yaşananları anlattı: 20 yıldır kışları balık, yazları karpuz ve meyve satıyorum. Bir ay önce belediye ekipleri gelip 'hakkında şikayet var' deyince tezgahı kapattım. Ardından, belediye meclis üyelerine, başkan yardımcılarına gittim. İl başkanını ve milletvekillerini aradım. Sorunu çözemeyince Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalıştım. Çalmadığım kapı yalvarmadığım insan kalmadı. Benimle uğraştılar. Trafik polislerine aracımı çektirmeye çalıştılar. Her gün polis ve zabıta gelmeye başladı.
BİR BABANIN EN ZOR ANI
50-60 zabıta geldi. Tezgahı kaldırdık. Ertesi gün tekrar açtım. Tekrar polis ve zabıta geldi. Ben de çaresizlikten benzinle tezgahımı yakıp, 'benim çoluğumu çocuğumu ağlattınız, alın sizin olsun' dedim. 4 çocuğum var. Bir babanın en zor durumu eve ekmek götürememesi. Belediyenin yayınladığı belgede hakkımdaki şikayet bir yıl önceye ait. Atatürk anıtı önünde satış yaptığım ileri sürülmüş. Burada Atatürk Heykeli yok. Yahya Kaptan heykeli var. Ben 50 metre gerisindeyim. Gariban olmadığım, bir köfteci dükkanım olduğu ve hatta açılışını başkan Fatma Hanım'ın yaptığını söylüyorlar. Bir yıl önce 4 ortak ile açtık ama iflas ettik. Başka işim yok.
Ben CHP üyesiyim. CHP kazansın, Fatma hanım başkan olsun diye eşimle, çocuklarımla birlikte ev ev dolaştım. Onlar beni yalancı gösterip, olayın kurgu olduğunu iddia etti. azıklar olsun. Reklam değil, ekmek peşindeyim. Başkan olsun diye çalıştığımız insan, ailemi ağlattı. AK Parti'liler beni 'geçmiş olsun' diye aradı. Bugün yine tezgahımı açtım. Son nefesime kadar savaşacağım. Evime ekmek götürmeliyim. Kabadayı değilim.
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