08 Haziran 2020, Pazartesi
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Gıda fiyatları düşecek, ulaşıma zam yok! Müjdeli haberleri verdiler...

koronavirüs salgınına karşı başarılı bir mücadelenin ardından yeni normalde güçlü adımlarla yoluna devam ediyor. ve Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Artvin yolunda gıda, tarım, ulaştırma sektörüne ilişkin vatandaşlara müjdeli haberler verdi.

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020
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GIDA FİYATLARI DÜŞECEK, ULAŞIMA ZAM YOK!
Normalleşme ile birlikte seferler başlarken tren, uçak biletlerine yapılmayacak, yeni bir torba yasayla sözleşmeli tarımda fiyat artışını önleyecek yeni bir mekanizma devreye girecek. Orman yangınlarına müdahale için bu yıl iki uçak, 15 ton su atan dev helikopter alınacak, İHA'lar da bu yıl ilk kez kullanılacak, bir yerde bir çakmak yansa görülecek.

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