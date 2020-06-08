Gıda fiyatları düşecek, ulaşıma zam yok! Müjdeli haberleri verdiler...
Türkiye koronavirüs salgınına karşı başarılı bir mücadelenin ardından yeni normalde güçlü adımlarla yoluna devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Artvin yolunda gıda, tarım, ulaştırma sektörüne ilişkin vatandaşlara müjdeli haberler verdi.
Normalleşme ile birlikte seferler başlarken tren, uçak biletlerine zam yapılmayacak, yeni bir torba yasayla sözleşmeli tarımda fiyat artışını önleyecek yeni bir mekanizma devreye girecek. Orman yangınlarına müdahale için bu yıl iki uçak, 15 ton su atan dev helikopter alınacak, İHA'lar da bu yıl ilk kez kullanılacak, bir yerde bir çakmak yansa görülecek.
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