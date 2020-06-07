07 Haziran 2020, Pazar
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Trump'tan askere talimat: Geri çekilin

ABD Başkanı , başkent Washington D.C'deki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Ulusal muhafızların üslerine döneceğini belirten Trump, gerektiğinde geri gelebileceklerini kaydetti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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TRUMP'TAN ASKERE TALİMAT: ÇEKİLİN
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ulusal Muhafızlarımıza Washington D.C'den çekilme sürecini başlatmaları talimatı verdim, şu an her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında.'' ifadesini kullandı.

Ulusal muhafızların üslerine döneceğini belirten Trump, gerektiğinde geri gelebileceklerini kaydetti.

Trump, siyahi Amerikalı 'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar için Washington'da ulusal muhafızları görevlendirmişti.

46 yaşındaki George Floyd'un dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

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