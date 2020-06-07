07 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu yad etti

Son dakika haberi... , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk edebiyatına öncülük eden ve davalarını sanatla yoğuran iki usta edebiyatçımız ve ’nu ölümlerinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ MESAJ

, ve 'nun ölümlerinin yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Türk edebiyatına öncülük eden ve davalarını sanatla yoğuran iki usta edebiyatçımız Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölümlerinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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