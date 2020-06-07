Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu yad etti
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk edebiyatına öncülük eden ve davalarını sanatla yoğuran iki usta edebiyatçımız Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu ölümlerinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun ölümlerinin yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, "Türk edebiyatına öncülük eden ve davalarını sanatla yoğuran iki usta edebiyatçımız Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölümlerinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Türk edebiyatına öncülük eden ve davalarını sanatla yoğuran iki usta edebiyatçımız Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölümlerinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/JPlFXqx77Y— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 7, 2020
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