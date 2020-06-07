07 Haziran 2020, Pazar
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MHP'den Eren Erdem tepkisi: FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde...

İl Başkanı , eski CHP milletvekili 'in İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı bir şirkette Özel Eğitim ve Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde (ÜNİBEL) yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini belirterek "Bu yaşananlara vatansever ve milli hassasiyetlere önem veren İzmirliler tepki koyacaktır." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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MHP'DEN EREN ERDEM TEPKİSİ
İl Başkanı , yaptığı açıklamada, dün ile ihraç edilen ve 'ye yakınlığıyla bilinen üç akademisyenin İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir şirketinde görevlendirildiğini, bugün de 'nün darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla kapatılan Karşı gazetesine yönelik davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan eski CHP milletvekili 'in başka bir belediye şirketine atandığını öğrendiklerini ifade etti.

"İZMİR'İ DE HDP'YE TAHSİS ETTİĞİ GERÇEĞİNİ..."

"Bu atamalar, yerel seçim öncesi zillet ittifakının 'u CHP'ye, 'yı İYİ Parti'ye, İzmir'i de HDP'ye tahsis ettiği gerçeğini göstermektedir" diyen Şahin, bu atamaların devam edeceğini düşündüklerini belirtti.

"ZİLLET İTTİFAKI FETÖ, PKK, HDP, İYİ PARTİ VE CHP..."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren Şahin, şunları kaydetti:

"Milli değerler ve hassasiyetlere önem veren CHP'li seçmenlerin bu hadiseye tepki göstermesini bekliyoruz. Biz İzmir'de bu duruma müsaade etmeyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi, Soyer'in babasının çiftliği değil. Zillet ittifakı FETÖ, , HDP, İYİ Parti ve CHP birlikteliğinden oluşuyor. Bu yapılan atamalar sürpriz değil. Bu görevlendirmeler zillet ittifakına uygun bir durum. Bu yaşananlara vatansever ve milli hassasiyetlere önem veren İzmirliler tepki koyacaktır."

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