2 polisin yaralanmasına neden olan 3 şüpheli yakalandı
Elazığ Emniyet Müdürlüğü, 2 polisin yaralanmasına neden olduğu olayın şüphelisi olan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan açıklamada 2'sinin çeşitli suçlardan kaydının olduğu belirtildi.
Elazığ'da 2 polisin yaralanmasına neden olan aralarında 2'sinin çeşitli suçlardan kaydı olan 3 şüpheli yakalandı.
Olay, kentin en işlek caddesi Gazi'de başladı, Vali Fahri Bey'de devam etti. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler maske uygulaması yaptığı sırada, G.G. (28), polislere mukavemet ve hakaret edip bir pasajın içine kaçtı.
Polis şüpheliyi pasajda yakaladığı sırada G.G.'nin arkadaşları O.T. (28) ve E.T.(25) saldırıda bulundu. 2 polisin yaralandığı olayda takviye gelen ekipler 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Şüphelilerden birinin kasten yaralama, taciz ve uyuşturucudan, bir diğerinin ise sadece kasten yaralamadan kaydı olduğu öğrenildi.
Şüpheliler emniyete götürülürken, yaralanan 2 polis hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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