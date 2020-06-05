05 Haziran 2020, Cuma
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CHP'li Enis Berberoğlu evine gönderildi

Vekilliği düşürüldükten sonra dün gece tutuklanarak cezaevine gönderilen 'li , açık cezaevinden çıkarıldı. Berberoğlu'nun koronavirüs nedeniyle 2020 tarihinden sonra açık cezaevine dönmek üzere izinli olarak evine gönderildiği öğrenildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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CHP'Lİ ENİS BERBEROĞLU 31 TEMMUZ'A KADAR...

Milletvekilliği düşürüldükten sonra kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanan 'li , koronavirüs önlemleri kapsamında izinli olarak açık cezaevinden çıkarıldı.

Yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Berberoğlu'nun milletvekilliği dün TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün Bakırköy'deki evinde gözaltına aldığı Berberoğlu, gece saatlerinde Çağlayan'daki sevk edildikten sonra tutuklanarak 'ne gönderildi.

CEZAEVİNE GERİ DÖNECEK

Berberoğlu'nun, infaz yasası gereği daha önce yattığı süre nedeniyle açık cezaevine çıkma hakkı kazandığı, açık cezaevindeki tüm hükümlülerin de 2020 tarihine kadar "Kovid 19" önlemleri sebebiyle izinli sayılmasına karar verildiği, bu sebeple 31 Temmuz 2020 tarihinden sonra açık cezaevine dönmek üzere izinli olarak evine gönderildiği öğrenildi.

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