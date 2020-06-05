05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan çocuklara: Harika vakit geçirin

Son dakika haberine göre Fahrettin Koca, bugün 14.00-20.00 arası sokağa çıkacak olan 18 yaş altı çocuklara, "Harika vakit geçirin" dedi.

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BAKAN KOCA'DAN ÇOCUKLARA: HARİKA VAKİT GEÇİRİN

, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, amcalar ve teyzeler sabrınız için gözlerinizden öpüyor. Ama uzaktan! Harika bir gün, saat 14.00-20.00 arası harika vakit geçirin. Çok sevgiler. Annelerle babalara özverileri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

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