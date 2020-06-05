Son dakika: MİT'in Kosova'da yakalayıp getirdiği FETÖ'cülere ceza yağdı
Son dakika haberi... FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışma sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mustafa Erdem "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıl, Yusuf Karabina ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatı Özgür Deniz Özsatıcı salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan Cumhuriyet savcısı, önceki celselerde verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini söyledi.
Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan avukat Özsatıcı, müvekkilleriyle görüşemediği için süre talep etti.
Heyetin bu talebi reddetmesinin ardından savunması sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "örgüt yöneticisi olmak" suçundan hakkında dava açılan sanık Yusuf Karabina'nın eylemini, dosyadaki rapor ve delillere göre "örgüt üyeliği" kapsamında değerlendirdi. Karabina'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum eden heyet, verilen ceza miktarı ve mevcut delil durumunu dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Sanık Mustafa Erdem'i ise "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Heyet, her iki sanığın üzerlerine atılı "casusluk" suçundan ise beraatlerine hükmetti.
OLAYIN GEÇMİŞİ
MİT'in Kosova istihbaratıyla iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan ve aralarında sanıklar Mustafa Erdem ile Yusuf Karabina'nın da bulunduğu FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanarak 29 Mart 2018'de Türkiye'ye getirilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina hakkında ''silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak'' ve ''uluslararası casusluk'' suçlarından ayrı ayrı 16,5 yıldan 28,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
MÜTALAADAN
Mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaada, sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina hakkında ''uluslararası casusluk yapma'' suçunu işledikleri iddiasıyla dava açıldığı belirtilmiş ancak mahkumiyetlerine yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle bu suçtan beraatleri istenmişti.
Sanık Mustafa Erdem'in Türkiye'ye getirilene kadar örgüt faaliyetlerine katılmaya devam ettiği, sanığın FETÖ oluşumunun hedef ve çıkarları doğrultusunda Kosova'da örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üyelerine görev veren yönetici konumunda bulunduğu belirtilen mütalaada, bu nedenle Erdem'in ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
Mütalaada, diğer sanık Yusuf Karabina'nın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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