05 Haziran 2020, Cuma
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Şanlıurfa'da

, Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti. ve komuta kademesinin ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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BAKAN AKAR ŞANLIURFA'DA

, beraberinde komuta kademesi ile Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile sınır bölgesindeki birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemelerinin ardından Şanlıurfa Valiliğine ziyarette bulundu.

Vali Erin ve diğer yetkililer tarafından karşılanan , valilik özel defterini imzaladı. Akar ve komutanların ziyareti, basına kapalı gerçekleşti.

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