Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Haziran'ın vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" ifadelerine yer verdi.