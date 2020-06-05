Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Haziran'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İyileşen hasta sayısında artış yaşandığını belirten Sağlık Bakanı Koca, "Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Haziran'ın vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" ifadelerine yer verdi.
İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/DxWUZCz68Y— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2020
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