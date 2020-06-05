05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... , 5 Haziran'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İyileşen hasta sayısında artış yaşandığını belirten Sağlık Bakanı Koca, "Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

, 5 Haziran'ın vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" ifadelerine yer verdi.

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