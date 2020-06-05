Başkan Erdoğan talimat verdi! Ayasofya’ya formül aranıyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1934’te Danıştay kararıyla müze yapılan Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi için talimat verdiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın "Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet’te olduğu gibi. Buna milletimiz karar vermeli" dediği belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, son günlerde ibadete açılması tartışılan Ayasofya da gündeme geldi.
Hürriyet'in haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir" değerlendirmesini yaptığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na ait olan ve İstanbul'un fethinin sembolü niteliğindeki Ayasofya'nın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürüldüğünü anımsattı. Erdoğan, kurmaylarına "Ayasofya için bir çalışma yapın, değerlendirip konuşalım" talimatı verdi.
ÇOK HASSAS OLUN, İYİ ARAŞTIRIN
Erdoğan, "Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet'te olduğu gibi. Buna milletimiz karar vermeli" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan toplantıda, "Bu konuda çok hassas olun" talimatını da vererek, acele edilmemesini, konunun iyi araştırılmasını istedi. Toplantıda ayrıca, Ayasofya'da Fetih Süresi okunmasının tüm partilerden büyük ilgi gördüğü de değerlendirildi.
SEÇİM BARAJI İÇİN KOMİSYON
Siyasi Partiler Yasası ve seçim düzenlemeleri de toplantıda gündeme geldi. Erdoğan, "Bir çalışma yapalım, sonra bu çalışmayı değerlendiririz" derken AK Parti bu amaçla hemen komisyon kurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajının düşürülmesi önerisi gündeme gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 10 seçim barajının sıfıra indirilmesi ile ilgili de öneri yaptığı hatırlatıldı. Muhalefetin de olumlu yaklaştığı bu konuda yeniden bir çalışma yapılabileceği değerlendirildi.
VEKİL TRANSFERİNE KARŞI ÇALIŞMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıca milletvekili transferini kısıtlayacak yeni çalışma ile ilgili de bilgi verildi. Avrupa modelleri incelenerek yapılan çalışmaya göre, partisinden ayrılan, tekrar dönemeyecek ve bağımsız kalabilecek. Transfer milletvekili ile grup kurulamayacak. Toplantıda kurmaylar, Avrupa'da transfer edilen vekillerle grup kurulamadığını, seçimle gelenlerle kurulabildiğini anlattı. Erdoğan da, "Biz siyasi ahlak ile ilgiliyiz. Bu çalışma yapılırken bu konuda hassas olun" dedi.
Erdoğan'ın toplantıda ayrıca, "Yeni kurulan partilerle de polemiğe girmeyin" dediği öğrenildi.
KARİYE ÖRNEĞİ
Toplantıda Danıştay'ın, 1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul'daki Kariye Camisi'yle ilgili geçen yıl aldığı karar da gündeme geldi. Danıştay kararında Kariye Camisi'nin Osmanlı döneminde özel hukuk hükümlerine göre vakfedildiği, mazbut Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na ait hayrat taşınmazlardan olduğu kaydedilmişti. Hayrat taşınmazların, vakfın belirlediği kullanım şekli dışında bir kullanım amacına tahsis edilemeyeceği belirtilerek "Bu vakıfların devletin koruması altında olması, devletin istediği zaman ve istediği şekilde vakıf malları üzerinde tasarrufta bulunması anlamına gelmez" denilmişti.
Kariye'nin yeniden cami olmasının önünü açan kararın, tartışma konusu olan Ayasofya için emsal olabileceği değerlendirildi. AK Parti Grup Başkanvekilleri, hukukçu milletvekilleri ile bu kararı da göz önünde bulundurarak bir formül arayacak.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sözcü'de maaşlar iyi olmalı
- İzmir'de FETÖ operasyonu!
- Floyd için başlayan protestolar 10. gününde
- Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor...
- Ekşi Sözlük'ten Arapça düşmanlığı
- Riva’yı katleden İSKİ’ye ceza kesildi!
- Libya Dışişleri Bakanı Sözcüsü A Haber’de müjdeyi verdi ve Türkiye’ye teşekkür etti
- Ne zamana kadar maske takacağız?
- Koltuğa oturan tatlı hayat peşinde!
- 65 yaş üstüne iki gün izin!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı ne zaman? 2020 emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?
- Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!
- Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?
- THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?
- Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
- Son dakika: MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 sınavı MSÜ ne zaman?
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?