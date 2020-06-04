04 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 4 Haziran Perşembe

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Maske takılması ve mesafe kuralının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, "Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 988 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 167 bin 410 ve can kaybının 4 bin 630 olduğunu, 926 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 131 bin 778'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve 'nın da Twitter'dan paylaştığı " Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 54 bin 234 test yapıldı, 988 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 926 hasta iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 4 Haziran Perşembe SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI | 4 HAZİRAN PERŞEMBE

Toplam test sayısı 2 milyon 209 bin 583, vaka sayısı 167 bin 410, vefat sayısı 4 bin 630 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 602, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 265, iyileşen hasta sayısı 131 bin 778 oldu.

"DAHA İYİ TEDBİR DAHA İYİ SONUÇTUR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Test sayımız, tarama amaçlılar dahil 54 binin üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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