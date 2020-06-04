Beyoğlu’ndaki taksici dehşetinde flaş gelişme

İstanbul Beyoğlu'nda doğum yapan ablasının yanına gitmek için taksiye binen Fas uyruklu genç kadın, taksicinin saldırısına uğramıştı. Aracın içerisinde kadına tokat atan taksici, dışarıda da yere yatırıp kadının boğazını sıkmıştı. Dehşet anları araç kamerasına saniye saniye yansımış, genç kadının darp raporu alarak şikayetçi olduğu taksici, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.



Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili iddianame düzenlendi.



Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, taksi şoförü şüpheli Cengiz K.'nın sevk ve idaresindeki taksi ile Taksim Dolapdere Caddesi'nden Taksim

istikametine seyir halinde iken; ablasının doğum yapması nedeniyle İstanbul'da bulunan müşteki Chaımae H.'yi yol üzerinden Taksim'de bulunan bir otele götürmek üzere aldığı kaydedildi.



ARKA KOLTUĞA UZANIP VURDU

Kasımpaşa Sosyal Tesisleri mevkiinde yer alan ışıklarda trafik yoğunluğu sebebiyle

şüpheli Cengiz K. ile müşteki Chaımae H.'nin tartışmaya başladığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve araç içerisinde şüpheli Cengiz K.'nın Chaımae H.'ye şoför koltuğundan arkaya uzanarak elinin tersiyle vurduğu belirtildi.



Bunun üzerine Chaımae H.'nın taksi ücretini ödemeksizin araçtan indiği, sonrasında şüpheli Cengiz K.'nın da araçtan inerek peşinden taksi ücretinin tahsili amacıyla gittiği ifade edildi.



Chaımae H.'nın şüpheli Cengiz K.'nın arkasından gelerek kendisini yere yatırıp boğazını sıktığını, ayağını göğüs kısmına dayadığını ve yumruk attığını beyan ettiği ifade edildi. Ardından şüpheli Cengiz K.'nın aldığı parayla aracına binip olay yerinden uzaklaştığı ifade edildi.





TURİST KADINA TAKİPSİZLİK VERİLDİ

İddianamede, müşteki Chaımae H. hakkında şüpheli Cengiz K.'ya yönelik hakaret ve basit yaralamaya teşebbüs suçlarından ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği kaydedildi.



Chaımae H.'nın alınan doktor raporu uyarınca basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ve hayati tehlike geçirmeyecek biçimde yaralandığının belirlendiği belirtildi. İddianamede, taksideki kameradan da olayın görüldüğü kaydedildi.



Savcılıkça, "Her ne kadar müşteki Chaımae H.'nın ifadesinde şüpheli Cengiz K.'ye kendisini kolundan tutarak zorla taksiden indirdiğini beyan etmiş ise de incelenen kamera görüntüleri uyarınca müşteki Chaımae H.'nın şüpheli Cengiz K.'nın kendisine araç içerisinde vurması sonrasında eşyalarını da toplayarak kendiliğinden araçtan indiğinin belirlendiği bu haliyle Chaımae H.'nın bu beyanına itibar etme olanağının bulunmadığı" kaydedildi.



Ancak müşteki Chaımae H.'nın araç içerisinden yaşanan tartışma akabinde kendiliğinden taksi ücretini ödemeksizin inmesi sonrasında şüpheli Cengiz K.'nın Chaımae H.'nın peşinden gittiği, kamera görüntüleri uyarınca elinde para ile geri dönerek aracına bindiği, turist kadın ile şüpheli Cengiz K.'nın taksi ücretinin istenmesi ve tahsili noktasında birbiri ile çelişkili de olsa kabulleri olduğu ifade edildi.



AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK

Savcılık, 'Hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak' ve 'Basit Yaralama' suçundan taksici Cengiz K.'nın cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

NAZİF KARAMAN - SABAH