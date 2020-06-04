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Türk Silahlı Kuvvetleri merak edilen videoyu yayınladı! Ordu koronavirüs sürecinde nasıl eğitim aldı?

, ’nin koronavirüs salgını döneminde içi eğitimlerinin gösterildiği bir video hazırladı. Virüse karşı her tür tedbirin alındığı ordu içi eğitimlerin gösterildiği videoda ile birlikte “Virüse karşı sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına özen göstererek eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz” denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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TSK MERAK EDİLEN VİDEOYU YAYINLADI

(MBS) 'nin koronavirüs salgını döneminde içi eğitim faaliyetleri hakkında bir video paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin virüse karşı her tür tedbiri alarak eğitimlere devam ettiğini gösteren video ile birlikte bir açıklama da yayınlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri merak edilen videoyu yayınladı! Ordu koronavirüs sürecinde nasıl eğitim aldı? | Video TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MERAK EDİLEN VİDEOYU YAYINLADI! ORDU KORONAVİRÜS SÜRECİNDE NASIL EĞİTİM ALDI? | VİDEO

"EĞİTİM FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYORUZ"

TSK, video ile birlikte şu cümlelere yer verildi:

'Virüse karşı sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına özen göstererek eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz.''

HER TÜR TEDBİR UYGULANDI

Bilindiği üzere, koronavirüs salgının başladığı ilk zamandan itibaren hudut birliklerinde koronavirüsten korunmak maksadıyla personelin güvenliği için gerekli önlemler aldı. Personelin koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapıldığı gibi birliklerde dezenfekte işlemlerinin hassasiyetle uygulandı. Mehmetçik'in virüse karşı güvenliğini tam anlamında sağlamak için mutfaktan koğuşa ve birliklere kadar her tür tedbir uygulandı.

(DAMLA KAYA/SABAH)

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