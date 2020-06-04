Rusya'dan Almanya’nın 'siber saldırı' suçlamalarına ret!
Rusya’dan, 2015 yılında gerçekleşen ve Almanya’nın Federal Meclisi’ndeki elektronik postalarının Rusya tarafından ele geçirildiğine ilişkin iddialarına yanıt geldi. Moskova yönetimi, Berlin’den yapılan suçlamaları kabul etmediğini duyurdu.
Rusya'dan, 2015 yılında gerçekleşen ve Almanya'nın Federal Meclisi'ndeki elektronik postalarının Rusya tarafından ele geçirildiğine ilişkin iddialarına yanıt geldi. Moskova yönetimi, Berlin'den yapılan suçlamaları kabul etmediğini duyurdu.
MERKEL'İN E-POSTALARI ELE GEÇİRİLMİŞTİ
"Scaramouche" kod adını kullanan Dimitri Sergeyeviç Badin adlı bilgisayar korsanının 2015'te Federal Meclisin bilgisayar sistemine saldırdığı, bu saldırıda Merkel ve başka milletvekillerinin elektronik postlarından belgeler kopyaladığı ifade edilmişti. Merkel'in bilgisayarından 16 GB'lik belge kopyalandığı, ele geçirilen e-postalarda 2012-2015 yıllarındaki yazışmaların bulunduğu belirtilmişti. 30 yaşındaki Rus bilgisayar korsanının ABD'deki önemli kurumlara da siber saldırı yaptığı ve bu nedenle Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) arananlar listesinde olduğu açıklanmıştı. Şansölye'nin Başbakanlıktaki yazışmalarının ise ele geçirilmediği bildirilmişti.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kılıçdaroğlu MİT TIR’ları ihanetine sahip çıktı
- MHP'li vekilden Akşener'e 'yeğen' sorusu
- İstanbul'da çevre felaketi
- Başkan Erdoğan: Hafter'i tarih yargılayacak
- Menderes'e dil uzatan Tele 1 ve Yanardağ'a şok
- Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
- Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
- Türkiye ve Rusya'dan kritik "aşı" teması
- "Kırmızı çizgiyi aşanlar..."
- TSK merak edilen videoyu yayınladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 5 Haziran 2020 kataloğu: Otomatik sıvı sabunluk dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?
- Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!
- Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?
- THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?
- Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
- Son dakika: MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 sınavı MSÜ ne zaman?
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?
- A101 4 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Toshiba Ultra HD Smart Led TV sürprizi! İşte A101 aktüel kataloğu