Son dakika: Aşı Bilim Kurulu, Rus tarafıyla ilk toplantısını gerçekleştirildi!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Rus mevkidaşı Dr. Mikhail Murashko arasında salı günü gerçekleştirilen görüşmede, aşı geliştirme ve ilaç üretimi konusunda ortak çalışma kararı alınmıştı. İki ülkenin bilim insanları video konferans yöntemiyle ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, Covid-19 aşısı geliştirme konusunda işbirliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Rus mevkidaşı Dr. Mikhail Murashko arasında salı günü gerçekleştirilen görüşmede, aşı geliştirme ve ilaç üretimi konusunda ortak çalışma kararı alınmıştı. İki ülkenin bilim insanları video konferans yöntemiyle ilk toplantılarını gerçekleştirdi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Rusya Federasyonu Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi (VECTOR) Başkanı ve yetkilileri katıldı. Görüşmede, Covid-19 aşı üretimine ilişkin devam eden bilimsel çalışmalar ele alındı
Bakan Yardımcısı Meşe, Türkiye'de devam eden Covid-19 aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi ve işbirliğinin artırılmasının önemini vurguladı. Rus tarafı, ülkede devam eden Covid-19 aşı çalışmalarında gelinen nokta ve diğer aşı çalışmaları hakkında iki farklı sunum yaptı.
Görüşmede, TÜSEB ile VECTOR arasında başta aşı çalışmaları olmak üzere sağlık alanında işbirliği anlaşması imzalanması konusunda fikir birliğine varıldı. Heyetlerin haftaya tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.
Türkiye'de TÜSEB ve TÜBİTAK destekli 13 farklı Covid-19 aşı projesi yürütülüyor ve 4 merkezde hayvan deneyleri aşamasına gelindi. Rusya'da ise yakın zamanda klinik çalışmalara başlanacak. İki ülke bu aşamada çalışmaları birlikte yürütecek.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan 10'unu birden açacak!
- "Kırmızı çizgiyi aşanlar..."
- Son dakika: Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’tan flaş açıklamalar
- Kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak?
- İstanbul'da çevre felaketi
- Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
- Menderes'e dil uzatan Tele 1 ve Yanardağ'a şok
- CHP ve HDP'den 3 ismin vekilliği düştü!
- Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
- "Altından çok kazandırıyor en sağlam getiri"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?
- Memura ve emekliye müjde! Yüzde 4.57 zam yolda! 2020 SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- Kamuda ve özel sektörde kronik hastalar ne zaman iş başı yapacak? Kronik hastalıklar listesi açıklandı!
- Son dakika: İnternet kafeler ne zaman açılacak? 2020 oyun salonları ne zaman açılıyor?
- Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İstanbul'da yeni açılan hastanelere alımlar ne zaman?
- THY dış hatlar ne zaman sefere başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Hangi ülkelere uçuş olacak?
- Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
- Son dakika: MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 sınavı MSÜ ne zaman?
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da İstanbul, İzmir Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MEB açıkladı: Ağustos'ta okullar açılacak mı? 2020 Okullarda telafi eğitimi ne zaman, nasıl yapılacak?
- A101 4 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Toshiba Ultra HD Smart Led TV sürprizi! İşte A101 aktüel kataloğu
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitiyor?