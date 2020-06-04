04 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Aşı Bilim Kurulu, Rus tarafıyla ilk toplantısını gerçekleştirildi!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Dr. ile Rus mevkidaşı Dr. arasında salı günü gerçekleştirilen görüşmede, aşı geliştirme ve ilaç üretimi konusunda ortak çalışma kararı alınmıştı. İki ülkenin bilim insanları video konferans yöntemiyle ilk toplantılarını gerçekleştirdi. () Aşı , Covid-19 aşısı geliştirme konusunda işbirliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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TÜRKİYE VE RUSYA'DAN KRİTİK AŞI TEMASI

Sağlık Bakanı Dr. ile Rus mevkidaşı Dr. arasında salı günü gerçekleştirilen görüşmede, aşı geliştirme ve ilaç üretimi konusunda ortak çalışma kararı alınmıştı. İki ülkenin bilim insanları video konferans yöntemiyle ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Federasyonu Viroloji ve Biyoteknoloji () Başkanı ve yetkilileri katıldı. Görüşmede, Covid-19 aşı üretimine ilişkin devam eden bilimsel çalışmalar ele alındı



Bakan Yardımcısı Meşe, Türkiye'de devam eden Covid-19 aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi ve işbirliğinin artırılmasının önemini vurguladı. Rus tarafı, ülkede devam eden Covid-19 aşı çalışmalarında gelinen nokta ve diğer aşı çalışmaları hakkında iki farklı sunum yaptı.



Görüşmede, ile VECTOR arasında başta aşı çalışmaları olmak üzere sağlık alanında işbirliği anlaşması imzalanması konusunda fikir birliğine varıldı. Heyetlerin haftaya tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.


Türkiye'de TÜSEB ve destekli 13 farklı Covid-19 aşı projesi yürütülüyor ve 4 merkezde hayvan deneyleri aşamasına gelindi. Rusya'da ise yakın zamanda klinik çalışmalara başlanacak. İki ülke bu aşamada çalışmaları birlikte yürütecek.

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