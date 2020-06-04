Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 2020 Küresel Aşı Zirvesine videolu mesaj: İnsanlığın ortak malı olmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "gavi.org" internet sitesinden canlı olarak takip edilebilen 2020 Küresel Aşı Zirvesi'ne bir video mesaj göndererek, mesajında, Türkiye'nin korona virüs (Kovid-19) ile mücadelede kendi ihtiyaçlarının yanı sıra 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduğundan ve Türkiye'de yapılan aşı geliştirme projelerinden bahsetti.

Aşı ve bağışıklaştırma için küresel ittifakın 2021-2025 yılı hedeflerine ulaşmasını canı gönülden temenni ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı ve bağışıklaştırma için küresel ittifakın 2021-2025 yılı hedeflerine ulaşmasını canı gönülden temenni ediyorum. Kovid-19, esasen büyük bir aile olduğumuzu kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır" ifadelerini kullandı.





"ŞİMDİYE KADAR 102 ÜLKEYE TIBBİ MALZEME DESTEĞİNDE BULUNDUK"

Türkiye'nin salgının başından bu yana küresel dayanışmanın ve iş birliğinin altını çizdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın ve işbirliğinin altını çizmiştir. Bu süreçte bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı giderirken, diğer taraftan da tüm dostlarımızın yardımına koştuk. Şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduk" diye konuştu.



"TÜRKİYE OLARAK 75 MİLYON AVROYU AŞAN BİR HARCAMA YAPTIK"

Salgınla mücadelede milli çabalarla aşı ve ilaç çalışmaları yapmak için özel bir platform kurduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede milli çabalarımız kapsamında; aşı ve ilaç çalışmaları yapmak üzere özel bir platform kurduk. Özel sektör ve üniversitelerin yanı sıra bu platformun şemsiyesi altında yürütülen 17 projenin 8'i sadece aşı geliştirilmesi amacına vakfedilmiştir. Dolayısıyla; Türkiye olarak şimdiden yukarıdaki uluslararası yardım ve aşı geliştirme faaliyetleri için 75 milyon avroyu aşan bir harcama yaptık. Aşı geliştirme çabalarında oluşan küresel sinerjinin devamına büyük önem veriyoruz. Bugünkü zirveyi de; 26 Mart'ta icra ettiğimiz G-20 Olağanüstü Zirvesi ile 4 Mayıs'ta iştirak ettiğimiz, 'Korona virüs Küresel Mukabele Taahhüt' etkinliğini destekleyen ve tamamlayan bir girişim olarak görüyoruz. Şüphesiz aşının bulunması kadar, insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir."



"KORONA VİRÜS SALGINININ DÜNYADAKİ ADALETSİZLİKLERİ DAHA FAZLA DERİNLEŞTİRMESİNE İZİN VERİLMEMELİDİR"

Korona virüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Korona virüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir. Türkiye'nin salgın sonrası döneme ilişkin çalışmalarda da GAVİ ve diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde hareket etmeye hazır olduğunu vurgulamak isterim. İcraatların sözlerden daha yüksek sesle konuşulduğu bir dünya temennisiyle sizlere saygılarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.