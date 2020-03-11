Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yeni iddianame: GSM operatörüne sızmışlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik yeni bir iddianame düzenlendi. Yeni itirafçı ve müşteki beyanları, bazı dijital materyallerin çözümü sonrası aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar’ın da bulunduğu 18 isim şüpheli oldu. İddianameye göre tutuklu bulunan şüpheliler, şikayetçilerin şikayetlerini geri almaları için tehdit yoluyla ikna etmeye çalıştı. Özel bir GSM operatöründe çalışan Nilüfer A. isimli örgüt üyesini kullanarak müştekilere yönelik gizli bilgilerin elde edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

dnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç örgütüne yönelik yeni bir iddianame düzenlendi. Birleştirme talebiyle İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen İddianamede 18 şüpheli yer aldı. Bir numaralı şüpheli Adnan Oktar'ı sırasıyla şu isimler şüpheli sıfatıyla takip ediyor: Mustafa Kuşcu, Hakan Kurtul, Mehmet Ender Daban, Pelin Akçalı, Serdar Dayanık, Cemil Gültekin, Hayri Muhammet Kes, Hüsnü Erel Aksoy, Kübra Kartal, Mustafa Işık, Celal Özbektaş, Burak Sanver, Mehmet Alp Ünlü, Nilüfer Ayır, Abdulkadir Erhan Keskin, Turgut Aksu, İpek Esra Uçar…

KARALAMA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Yeni itirafçı ve müştekilerin dosyaya dahil olması ve bazı dijital materyallerin çözümü üzerine ortaya çıkan iddianamede, şüphelilerin Adnan Oktar davasında şikayetçi olan isimleri, şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin bir kısmının, şikayetçileri ikna edememeleri üzerine ise müştekiler hakkında karalama amaçlı karşı dosya hazırlayarak baskı altına almayı planladıkları ortaya çıkarıldı. Bazı şüphelilerin sosyal medya hesaplarından, sosyal medya ve basında çıkan örgüt davasına ilişkin propaganda amaçlı yazılar yazdıkları tespit edildi.

CEZAEVİNDEN TEHDİTLE İKNA TURU

İçlerinde firari olup yakalanan, örgüt propagandası yapmak suçundan gözaltına alınıp tutuklanan isimlerde olmak üzere şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemlerden örnekler sunuldu. Adnan Oktar davasının tutuklu sanıklarından Mustafa Işık'ın Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu halde müştekileri tehdit yöntemiyle şikayetlerinden geri çevirmeye zorladığı belirlendi.

GSM OPERATÖRÜNE SIZMIŞLAR

Yeni Şafak'ın haberine göre Şüpheliler arasında yer alan isimlerden bir tanesi de örgütün imamlarından Mehmet Alp Ünlü oldu. Ünlü'nün Adnan Oktar davasının müştekilerinden Özkan M.'nin cep telefonuyla ilgili araştırma yaptırdığı tespit edildi. İddianameye göre Ünlü, özel telekomünikasyon şirketinde çalışan iddianamede şüpheli olarak yer alan Nilüfer Ayır'ı arayarak Özkan M.'nin faturasını ödeyip ödemediği, erotik sitelere girip girmediği gibi bilgileri elde etmeye çalıştı. Elde ettiği bilgileri ise Özkan M.'nin aleyhine kullanmayı amaçladı.

İŞTE YENİ SUÇLAMALAR

Oktar örgütüne yönelik hazırlanan yeni iddianamede şüphelilere şu suçlamalar yöneltildi: " 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak'