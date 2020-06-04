Başkan Erdoğan 10 millet bahçesinin açılışını yarın yapacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 10 millet bahçesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Bakan Kurum, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da 10 yeni millet bahçemizin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Milletimiz bahçeleriyle buluşuyor, şehirlerimiz nefes alıyor" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde yapımını sürdürdüğü 207 millet bahçesiyle şehirlerde yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenecek törenle İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin toplu açılışı yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken, ülkemizin en prestijli projelerinden biri olan millet bahçelerimiz, 1000 yıllık şehircilik geleneğimizin bir yansıması, tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü olacak." ifadelerini kullandı.
13 millet bahçesinin açılışını 2018'de gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:
"Şimdi yine 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da 10 yeni millet bahçemizin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yeni millet bahçelerimiz, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz bahçeleriyle buluşuyor, şehirlerimiz nefes alıyor."
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