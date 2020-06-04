04 Haziran 2020, Perşembe
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Başkan Erdoğan 10 millet bahçesinin açılışını yarın yapacak

tarafından yapımı tamamlanan 10 millet bahçesi, 5 Haziran 'nde Başkan 'ın katılacağı törenle açılacak. Bakan Kurum, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle , , , , , , , ve 'da 10 yeni millet bahçemizin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Milletimiz bahçeleriyle buluşuyor, şehirlerimiz nefes alıyor" dedi.

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Giriş Tarihi: 04.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN 10'UNU BİRDEN AÇACAK!

, Türkiye genelinde yapımını sürdürdüğü 207 millet bahçesiyle şehirlerde yeşil alan miktarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 5 Haziran 'nde Ankara (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenecek törenle Pendik ve Halkalı, , , , , , , ve 'da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin toplu açılışı yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefine kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılına, 2023'e doğru giderken, ülkemizin en prestijli projelerinden biri olan millet bahçelerimiz, 1000 yıllık şehircilik geleneğimizin bir yansıması, tabiatla şehirlerimizi ve insanımızı buluşturan bir köprü olacak." ifadelerini kullandı.

13 millet bahçesinin açılışını 2018'de gerçekleştirdiklerini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Şimdi yine 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İstanbul, Sakarya, Samsun, Batman, Sivas, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Elazığ'da 10 yeni millet bahçemizin açılışını yapacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yeni millet bahçelerimiz, yediden yetmişe tüm vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz bahçeleriyle buluşuyor, şehirlerimiz nefes alıyor."

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