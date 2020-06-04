MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?

Son dakika haberi... MSÜ sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek MSÜ sınavına hazırlanan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte sınava giriş belgelerinin yayımlandığı bildirildi. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2020 MSÜ ne zaman? İşte cevaplar...