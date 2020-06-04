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Haberler Galeri MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?

Son dakika haberi... MSÜ sınav yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek MSÜ sınavına hazırlanan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte sınava giriş belgelerinin yayımlandığı bildirildi. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? MSÜ sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2020 MSÜ ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 17:08
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MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?

Son dakika... MSÜ sınav giriş belgesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için hazırlıklar sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihi ertelenmişti. Sınava geri sayım başlarken, vatandaşlar sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyordu. ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi. Peki, MSÜ sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? İşte son gelişmeler...

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MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?

2020 MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

MSÜ SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

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MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?

2020 MSÜ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2020 MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve sınav süresi 135 dakika olacak.

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MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?

2020 MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 1-26 Haziran tarihlerinde "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde üzerinden yapılacak.

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MSÜ sınav yerleri tıkla öğren! 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! MSÜ sınavı ne zaman?

2020-MSÜ HARP OKULLARI VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI TERCİH İŞLEMLERİ DUYURUSU

Adayların tercih işlemleri sırasında hata yapmamaları ve hak kaybına uğramamaları için duyuruyu dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir.

Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2'nci Seçim Aşamalarına, sadece tercih yapan adaylar çağırılacaktır.