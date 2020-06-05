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Haberler Galeri SON DAKİKA! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri?

SON DAKİKA! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri?

Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Kontrollü normal hayat geçilmesi ile birlikte bu hafta sonu kısıtlamanın devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar ortaya çıktı. Peki, 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 09:25
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SON DAKİKA! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta sonu 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte detaylar ortaya çıktı. Normalleşme sürecinde kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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SON DAKİKA! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri?

6-7 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yayımlanan genelgeye göre, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta bugün saat 24.00 ile 7 Haziran saat 24.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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SON DAKİKA! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN 15 İL HANGİLERİ?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.

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SON DAKİKA! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri?

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla kısıtlama öncesinde bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Kısıtlamanın olduğu 6 Haziran Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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SON DAKİKA! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri?

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Söz konusu günler, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

6 Haziran Cumartesi ve 7 Haziran Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.