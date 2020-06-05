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SON DAKİKA! 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri?
Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu var mı? 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Kontrollü normal hayat geçilmesi ile birlikte bu hafta sonu kısıtlamanın devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar ortaya çıktı. Peki, 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan 15 il hangileri? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 05.06.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 09:25
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