Kamu bankalarından 4 yeni finansman destek paketi
Kamu bankaları konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil olmak üzere vatandaşlara 4 konu hakkında finansman destek paketi hazırladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paketler hakkında "Milletimizin daima yanında..." açıklamasında bulundu. İşte kamu bankalarının 4 yeni finansman destek paketindeki maddeler.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kamu bankalarının 4 yeni finansman destek paketi hakkında açıklama yaptı. Sözlü Çelik Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Milletimizin daima yanında…" ifadelerine yer verdi.
İşte kamu bankalarının 4 yeni finansman destek paketindeki maddeler.
1- KONUT DESTEK PAKETİ
Kamu bankaları sıfır ve ikinci el konutta verilen limit ve kredi desteği hakkında açıklama yaptı.
Kamu katılım finans kuruluşları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni finansman paketini hayata geçiriyor.
Birinci el ve sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük finansman oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
Üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) finansmana konu olacak konutlar için 750 bin lira, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin liraya kadar finansman kullandırılacak.
Finansman kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 ile finansman imkanı sunulacak.
İkinci el konutlar için ise finansman oranı yüzde 0,74 olarak uygulanacak.
Başvurular bugünden itibaren şubelerden yapılabilecek.
2- TAŞIT DESTEĞİ PAKETİ
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre motosiklet dahil binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel ve kurumsal müşteriler, firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 ile yüzde 0,69 oran ile finansman kullanabilecek.
İkinci el araç almak isteyenler için ise finansman oranı yüzde 0,82 olarak belirlendi.
En çok 6 ay ertelemeli toplam 60 ay vadeli 2. el araçlarda azami limit 150 bin lira olacak.
Finansman tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak, 7 yaşa kadar olan taşıtlar finansmana konu olabilecek
1.el ve 2.el tüm taşıt finansmanlarında asgari özkaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak.
Başvurular 5 Haziran'da başlıyor.
Binek otomobil örnek ödeme tablosu şöyle:
Finansman Tutarı (TL)Finansman Vadesi (Ay)Taksit Tutarı (TL)Toplam Geri Ödeme (TL)
50.0006+54=601.25367.647
Ticari taşıt örnek ödeme tablosu şöyle:
Finansman Tutarı (TL)Finansman Vadesi (Ay)Taksit Tutarı (TL)Toplam Geri Ödeme (TL)
50.0006+54=601.22366.043
3- SOSYAL HAYAT DESTEK PAKETİ
Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla bu firmalarla anlaşmalar yapılacak.
En az 3 bin lira, en çok 30 bin lira finansman tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 finansman oranı ile imkan sunulacak.
Anlaşma yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak.
Anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan da alışveriş yapacak olanlar için finansman imkanı sunulacak. Finansman oranı ise yüzde 0,82 olacak.
Sosyal Hayatı Destek Finansman Paketi kapsamında kullandırılan tüm finansmanlar satıcı adına bankalarımızda açılacak hesaba ödenecektir.
Başvuruların başlangıç tarihi 5 Haziran.
Örnek ödeme tablosu (12 ay ödemesiz dönemli) şöyle:
|Finansman Tutarı (TL)
|Finansman Vadesi (Ay)
|Taksit Tutarı (TL)
|Toplam Geri Ödeme (TL)
|100.000
|12+168=180
|1.019
|171.184
Örnek ödeme tablosu (eşit taksitli) şöyle:
|Finansman Tutarı (TL)
|Finansman Vadesi (Ay)
|Taksit Tutarı (TL)
|Toplam Geri Ödeme (TL)
|100.000
|180
|937
|168.709
İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.
Örnek ödeme tablosu (12 ay ödemesiz dönemli) şöyle:
|Finansman Tutarı (TL)
|Finansman Vadesi (Ay)
|Taksit Tutarı (TL)
|Toplam Geri Ödeme (TL)
|100.000
|12+168=180
|1.095
|183.925
Örnek ödeme tablosu (eşit taksitli) şöyle:
|Finansman Tutarı (TL)
|Finansman Vadesi (Ay)
|Taksit Tutarı (TL)
|Toplam Geri Ödeme (TL)
|100.000
|180
|1.007
|181.285
4- TATİL DESTEK PAKETİ
Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışanların tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla tatil destek paketi de hayata geçiriliyor.
Anlaşmalı seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin liraya kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.
Söz konusu finansmanın 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak.
Bu kapsamda finansman oranı aylık yüzde 0,67 olarak belirlendi.
1.taksit seyahat acentesi, 2. taksit banka tarafından ödenecek. Müşterinin ödeyeceği taksit sayısı ise 28 olacak.
Başvuru tarihi ve yeri bu hafta içerisinde açıklanacak.
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