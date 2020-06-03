03 Haziran 2020, Çarşamba
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Turuncu listede aranan terörist teslim oldu

yapılan terör operasyonlarıyla ilgili son gelişmeleri paylaşmaya devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet'in ikna çalışmasıyla Turuncu listede yer alan 1 terörist teslim oldu." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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TURUNCU LİSTEDE ARANAN TERÖRİST TESLİM OLDU

, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda; bölücü terör örgütünün sözde üst düzey sorumluları arasında çözülme hızlandı.

1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün ikna çalışması neticesinde; terörden arananlarda *1 milyon* TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Şehidan Komutanı olarak faaliyet yürüten *R.Y.* adlı terörist 'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 82'ye yükseldi.

Son dakika: Turuncu listede yer alan 1 Milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldü SON DAKİKA: TURUNCU LİSTEDE YER ALAN 1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

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