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Son dakika: Turuncu listede yer alan 1 Milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... 'nin Ovacık kırsalında devam eden terör operasyonunda, 1 Milyon TL ödülle aranan ve Turuncu listede olan kod adlı öldürüldü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında 'nin Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, 'de yer alan 'ın etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlar listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan "" kod adlı Hasan Ataş'ın silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristle kalaşnikof tüfek ile 2 el bombasının da ele geçirildiği ve bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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