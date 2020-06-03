THY'den dış hat uçuşlarıyla ilgili flaş açıklama
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, dış hatlar seferleriyle ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Ekşi, ''Dış Hat uçuşlar genel olarak açıldığında: a- hangi ülkelere izin verildiği; b-hangi ülkelerin bize izin verdiği; c-tarihin ne olduğu; belli olacak ve ona göre tarifeye son hali verilecek ve bu duruma göre zorunlu tarife değişikliği yapılacaktır.'' ifadelerini kullandı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi şu ifadeleri kullandı: Sevgili Yolcularımız, Tüm bu süreçlerin hepinizi, hepimizi çok yorduğunun farkındayız. Dünya havacılık tarihinde inanılmaz bir krizi beraber yaşıyoruz. Aşırı belirsizliklerin olduğu bir ortamı inşaallah aşmak üzereyiz. Lütfen bir süre daha sabrınızı istirham ediyoruz. Dış Hat uçuşlar genel olarak açıldığında: a- hangi ülkelere izin verildiği; b-hangi ülkelerin bize izin verdiği; c-tarihin ne olduğu; belli olacak ve ona göre tarifeye son hali verilecek ve bu duruma göre zorunlu tarife değişikliği yapılacaktır. Haklı olarak DIŞ HAT uçuşlarını soruyorsunuz. Önce teknik bir açıklama: Dünyada BÜTÜN HAVAYOLLARI rezervasyon sistemleri, 330 veya 350 gün ilerisine kadar rezervasyon yapmak zorundadırlar. Normal zamanda YAZ-KIŞ tarifesi belirlenir ve rezervasyon sistemine yüklenir.
6️⃣ Dış Hat uçuşlar genel olarak açıldığında:
a- hangi ülkelere izin verildiği;
b-hangi ülkelerin bize izin verdiği;
c-tarihin ne olduğu;
belli olacak ve ona göre tarifeye son hali verilecek ve bu duruma göre zorunlu tarife değişikliği yapılacaktır.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) June 3, 2020
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