03 Haziran 2020, Çarşamba
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Normalleşme sürecinin 3. günü! İstanbul'da trafik yoğunluğu

Son dakik haberine göre Normalleşme adımlarının atılmasının ardından 'un 'nda üçüncü günde trafik yoğunluğu yaşandı. istikametindetrafik durma noktasına geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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'YENİ NORMAL'İN 3. GÜNÜ! İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Normalleşme sürecinin üçüncü gününde de trafik yoğunluğu yaşandı.

İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu yakasında istikametinde Üsküdar Altunizade'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, 09.15 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 31'e ulaştı.

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