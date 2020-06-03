Normalleşme sürecinin 3. günü! İstanbul'da trafik yoğunluğu
Son dakik haberine göre Normalleşme adımlarının atılmasının ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda üçüncü günde trafik yoğunluğu yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindetrafik durma noktasına geldi.
Normalleşme sürecinin üçüncü gününde de trafik yoğunluğu yaşandı.
İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Üsküdar Altunizade'de trafik yoğunluğu oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre, 09.15 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 31'e ulaştı.
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