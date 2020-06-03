03 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Bitlis'te 9 köy ve mezarlarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika haberine göre 'te il merkezine bağlı köy ve mezralarında ikinci emre kadar ilan edildi. Konuyla ilgili Valilikten açıklama geldi.

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Giriş Tarihi: 03.06.2020
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BİTLİS'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI!

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı 9 köy ve bağlı mezralarda ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezi sınırlarındaki Doğruyol, Keklikdüzü, Bölükyazı, Kuşlu, Çayırbaşı, Çadırlı, Dereağzı, Yolcular ve Ilıcak köyleri ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 02.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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