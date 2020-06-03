Son dakika: Bitlis'te 9 köy ve mezarlarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son dakika haberine göre Bitlis'te il merkezine bağlı köy ve mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Konuyla ilgili Valilikten açıklama geldi.
Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı 9 köy ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İl merkezi sınırlarındaki Doğruyol, Keklikdüzü, Bölükyazı, Kuşlu, Çayırbaşı, Çadırlı, Dereağzı, Yolcular ve Ilıcak köyleri ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 02.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İşte FETÖ’nün operasyon hesabının kirli çamaşırları
- İstanbul'un o semtlerinde korkutan görüntü!
- Kriz lobisinin operasyonu tutmadı!
- Türkiye ve Azerbaycan'dan vize kararı!
- Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak
- Kamuda yeni dönem başladı!
- PKK’ya mezar oldu! İşte kalleşlerin sonu...
- Stratejiler hazırlandı! İdlib’de kalıcı barış için ayyıldız kalkanı...
- Yassıada 5 yıl içerisinde işte böyle dönüştü!
- FETÖ’nün ‘ışık evleri’ hijyen evleri oldu!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nazım Hikmet şiirleri ile anılıyor! Nazım Hikmet'in ölümünün 57. yılı! Nazım Hikmet Ran kimdir?
- ŞOK'tan tatilcilere özel sürprizler! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
- 2 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona son durum nedir?
- Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?
- Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?
- THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MSÜ tercih ekranı: 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
- 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?
- Son dakika: Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 otomobilde ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?