FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 13 gözaltı
Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonla ardışık olarak arandıkları tespit edilen 6'sı muvazzaf olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13'ü yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin TSK'daki askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 6'sı muvazzaf asker 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Karar doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, 7 kişi aranıyor.
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