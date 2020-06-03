03 Haziran 2020, Çarşamba
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FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 13 gözaltı

merkezli 7 ilde /'ye yönelik düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonla ardışık olarak arandıkları tespit edilen 6'sı muvazzaf olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 13'ü yakalandı.

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Giriş Tarihi: 03.06.2020 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020
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FETÖ'YE ANKESÖRLÜ TELEFON OPERASYONU!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü /'nin 'daki askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 6'sı muvazzaf asker 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Karar doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, 7 kişi aranıyor.

Son dakika: 35 ilde FETÖ operasyonu: 98'i muvazzaf 118 şüpheli hakkında yakalama kararı SON DAKİKA: 35 İLDE FETÖ OPERASYONU: 98'İ MUVAZZAF 118 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
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