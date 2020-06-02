Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Çince uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koroanvirüs tedbirlerinin gevşetilmesinin, salgının bittiği anlamına gelmediğini vurguladı. Bakan Koca, "Salgın sona ermedi, Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." paylaşımıyla uyarıda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koranavirüs salgınının sona ermediğini hatırlatıp, tedbirlere uyulmazsa başa dönülebileceği uyarısında bulundu.
"SALGIN SONA ERDİ"
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi, Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 2. tehditçi de tutuklandı
- Hakkari'de ele geçirildi!
- Koronavirüse yakalanan Türk vatandaşı ve ailesi ambulans uçakla Mısır'dan Türkiye'ye getirildi
- CHP'li Engin Altay'dan skandal sözler
- Diyarbakır'daki alçak saldırıyı yapan 2 kişi tutuklandı
- Muğla'nın çöpünden "fesat" kokusu
- İsmail Saymaz’ın Peak Games yalanı ortaya çıktı!
- O kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
- İşte Doğu Akdeniz'deki yeni sınırlarımız
- FETÖ'nün sosyal medya tetikçileri hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'tan tatilcilere özel sürprizler! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
- 2 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona son durum nedir?
- Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?
- Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?
- THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MSÜ tercih ekranı: 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
- 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?
- Son dakika: Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 otomobilde ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama