02 Haziran 2020, Salı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Çince uyarı

, koroanvirüs tedbirlerinin gevşetilmesinin, salgının bittiği anlamına gelmediğini vurguladı. Bakan Koca, "Salgın sona ermedi, Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." paylaşımıyla uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020
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BAKAN KOCA'DAN ÇİNCE UYARI

, yeni tip koranavirüs salgınının sona ermediğini hatırlatıp, tedbirlere uyulmazsa başa dönülebileceği uyarısında bulundu.

"SALGIN SONA ERDİ"

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"'de ortaya çıkan Kovid-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi, Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."

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