02 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı | 2 Haziran Salı

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 165 bin 555, can kaybı 4 bin 585 oldu.

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Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 22 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 585 olduğunu açıkladı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 585'e yükseldi. Bugün toplam 32 bin 325 test yapılırken, 786 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 165 bin 555 oldu. Bugünkü 974 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 129 bin 921'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 271, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 633 olduğu açıklandı.

"Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin"

, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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