02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kanal İstanbul’da ihale hazırlığı!

Son dakika: Kanal İstanbul’da ihale hazırlığı!

son dakika haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ’da ihale sürecini hızlandırmak için düğmeye bastı. Kanalın iki yakasında kurulacak şehirler için Arnavutköy ve belediyeleriyle yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.06.2020
ABONE OL
DEV PROJEDE İHALE HAZIRLIĞI!

Temmuz ayı içerisinde de imar planlarının askıya çıkması bekleniyor. Eski bakan Cahit Turhan'dan görevi devraldığı andan itibaren 'la ilgili yoğun bir mesai içerisine girdiği öğrenilen 'nun, ihalenin bu yılın ikinci yarısında yapılmak üzere, ilgili birimlerle hazırlık içinde olduğu ifade edildi.

PLANLAR TAMAMLANIYOR

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün, 45 kilometre uzunluğunda 275 metre genişliğindeki kanalın yapım işlerine ait ihale dökümanlarını hazırladığı da öğrenilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 1/100 bin ölçekli imar planını tamamladığı projede bin ve 5 binlik uygulama imar planlarında son aşamaya geldi.

Öte yandan kanalın her iki yakasında kurulacak akıllı şehirler için de Arnavutköy ve belediyeleri ile bazı alanlarda başlayan yer tahsisine ilişkin görüşmelerde son detaylara gelindi. Yapılacak bu görüşmelerin ardından temmuz ayı içerisinde imar planlarının askıya çıkması beklenirken, itirazların sonuçlanmasıyla kanal inşaatındaki tüm süreç ve yetki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına geçecek. Kanal inşaatı öncesi çevre yollarla ilgili süreç başlayacak ve bu hazırlık yaklaşık 1.5 yıl sürecek. Toplam kanal inşaatının süresinin 5 yılı aşması öngörülürken, projenin tamamlanma süresi 7 yıl olarak planlandı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA