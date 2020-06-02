02 Haziran 2020, Salı
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ABD'de öldürülen siyahi George Floyd'un otopsi raporu açıklandı

ABD'de polislerin gözaltına alırken uyguladığı orantısız şiddet nedeniyle hayatını kaybeden 'un otopsi raporu ortaya çıktı. Adli patoloji uzmanı Dr. Michael Baden, devam eden bir kalp sorununun Floyd'un ölümünde etkili olmadığı sonucuna varıldığını açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2020
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FLOYD'UN OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Gelen son dakika haberlerine göre; ABD'yi ölümüyle ayağa kaldıran 'un otopsi raporu açıklandı. Bağımsız bir heyet tarafından yapılan ve sonuçları Minneapolis'te açıklanan ilk otopsi sonucuna göre George Floyd'un boğulma sonucu öldüğü belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ KALP SORUNU DEĞİL

BBC Türkçe'nin haberine göre bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopsi sonucu George Floyd'un, boğularak öldüğü açıklandı. Adli patoloji uzmanı Dr. Michael Baden, devam eden bir kalp sorununun Floyd'un ölümünde etkili olmadığı sonucuna varıldığını açıkladı. İlk otopsi sonucu Minneapolis'te açıklandı.

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FLOYD'UN AİLESİNDEN ŞİDDET KARŞITI AÇIKLAMA

Terrence Floyd, kardeşi George Floyd'un Minneapolis'te bir hafta önce öldürüldüğü ve şimdi taziye alanına dönüştürülen olay yerine gitti. Oldukça duygulandığı gözlenen Terrence Floyd, burada diz çökerek dua etti. Protestoculardan barışçıl kalmalarını isteyen Floyd, kardeşinin onun adına şiddet eylemlerinin düzenlenmesini istemeyeceğini ve bunların kardeşini geri getirmeyeceğini söyledi.

Floyd, "Benim ailem barışçıl bir aile. Benim ailem Tanrı'dan korkar" dedi.

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