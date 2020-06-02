CHP'li İmamoğlu’nu aklama ekibinden Başkan Erdoğan'a çirkin iftira
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun türbe ziyaretinde yaptığı saygısızlığın üstünü örtmek isteyen çevreler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çirkin bir iftira attı. Bu çevreler fotomontajlı bir fotoğrafla Başkan Erdoğan’ın ayakkabı ile namaza durduğunu iddia etti. Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı. Cemaatle namaz kılarken ayağında ayakkabı olan kişinin Lübnan Başbakanı Saad Hariri olduğu ispatlandı. Erdoğan’ın baş fotoğrafının Hariri’nin gövdesi üzerine fotomontaj yapıldığı anlaşıldı. İşte Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın özel haberine ilişkin detaylar...
Türkiye'de sosyal medyada yer alan içeriklerde son zamanlarda sıklıkla yalan içerik tespit ediliyor. Ayrıca sosyal medyada gerçeği yansıtmayan paylaşımların yanı sıra montajlanan fotoğraflar ile de paylaşımlar yapılıp algı operasyonları yürütülüyor.
FOTOMONTAJ ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da çokça fotomontaj görüntü üretiliyor. Bu fotomontajlardan birisi de Erdoğan'ın ayakkabı ile namaz kıldığına ilişkin bir fotoğraf.
SAYGISIZLIĞININ ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILDI
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun türbe ziyaretinde yaptığı saygısızlığın üstünü örtmek isteyen kimi çevreler, Erdoğan'ın namaz kılarken ayağında ayakkabı olduğuna dair montajlı fotoğrafı piyasaya sürdü.
Aslında fotomontaj resimdeki kişi Erdoğan değil, farklı birisi. Fotoğrafın orjinalindeki kişinin Lübnan Başbakanı Saad Hariri olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın baş fotoğrafının Hariri'nin gövdesi üzerine fotomontaj yapıldığı anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle dehşet bir yalanın öznesi haline getirmek isteyen çevrelerin amacının Cumhurbaşkanı'nı en değer verdiği halk kitleleri nazarında itibarsızlaştırmak olduğu belirtiliyor.
DAMLA KAYA - SABAH
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