CHP'li İmamoğlu’nu aklama ekibinden Başkan Erdoğan'a çirkin iftira

Türkiye'de sosyal medyada yer alan içeriklerde son zamanlarda sıklıkla yalan içerik tespit ediliyor. Ayrıca sosyal medyada gerçeği yansıtmayan paylaşımların yanı sıra montajlanan fotoğraflar ile de paylaşımlar yapılıp algı operasyonları yürütülüyor.

FOTOMONTAJ ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da çokça fotomontaj görüntü üretiliyor. Bu fotomontajlardan birisi de Erdoğan'ın ayakkabı ile namaz kıldığına ilişkin bir fotoğraf.

SAYGISIZLIĞININ ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILDI

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun türbe ziyaretinde yaptığı saygısızlığın üstünü örtmek isteyen kimi çevreler, Erdoğan'ın namaz kılarken ayağında ayakkabı olduğuna dair montajlı fotoğrafı piyasaya sürdü.

Aslında fotomontaj resimdeki kişi Erdoğan değil, farklı birisi. Fotoğrafın orjinalindeki kişinin Lübnan Başbakanı Saad Hariri olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın baş fotoğrafının Hariri'nin gövdesi üzerine fotomontaj yapıldığı anlaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle dehşet bir yalanın öznesi haline getirmek isteyen çevrelerin amacının Cumhurbaşkanı'nı en değer verdiği halk kitleleri nazarında itibarsızlaştırmak olduğu belirtiliyor.

DAMLA KAYA - SABAH