İsmail Saymaz’ın Peak Games yalanı ortaya çıktı!
Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan açıklamada bulunarak “ABD merkezli Zynga firmasına 1.8 milyar dolara satılan ‘Peak Game’ adlı Türk oyun şirketinin yöneticilerinden biri, İsmet İnönü’nü torunu Ömer İnönü’ymüş. İnönü gibi genç beyinlerin kurduğu ve yönettiği şirketin satışı, Türkiye’nin ilk milyar dolarlık girişimi olarak kayda girdi” iddiasında bulunmuştu. Çok geçmeden Peak Games adlı Türk oyun şirketinin kurucusu ve yöneticilerinden birinin, CHP Eski Genel Başkanı ve Eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu Ömer İnönü olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'a ait özel haberin detayları...
İsmet İnönü'nün torunu Ömer İnönü, Türk oyun firması Peak'in kurucusu veya şirket ortaklarından biri değil!
YALAN: İsmail Saymaz: "ABM merkezli Zynga firmasına 1.8 milyar dolara satılan 'Peak Game' adlı Türk oyun şirketinin yöneticilerinden biri, İsmet İnönü'nü torunu Ömer İnönü… İnönü gibi genç beyinlerin kurduğu ve yönettiği şirketin satışı, Türkiye'nin ilk milyar dolarlık girişimi olarak kayda girdi"
GERÇEK: Peak'in şirket hisselerini devretmeden önceki şirket yönetim kurulunda; Sidar Şahin, Aycan Avcı, Eda Azaroğlu, Evren Üçok ve Galip Murat Selçuk yer aldı. Peak'in şirket hisselerini devrettikten sonraki şirket yönetim kurulunda; Sidar Şahin, Demet Suzan Mutlu Üçok ve Evren Üçok yer alıyor.
Peak Games adlı Türk oyun şirketinin kurucusu ve yöneticilerinden birinin, CHP Eski Genel Başkanı ve Eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu Ömer İnönü olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
ÖMER İNÖNÜ, ŞİRKETİN KURUCUSU VE ŞİRKET ORTAĞI DEĞİL
Ömer İnönü'nün; Türk oyun firması Peak'ın kuruluşunda şirket ortakları arasında yer almadığı, son sermaye artırımda da iştirakçi olarak bulunmadığı ifade edildi. Peak'in şirket hisselerini devretmeden önce ve devrettikten sonraki şirket yönetim kurulunda Ömer İnönü'nün ismi bulunmuyor.
Ömer İnönü, Peak şirketinde Strateji Direktörü olarak görev yapıyor.
PEAK, ŞİRKET HİSSELERİNİ 1,8 MİLYAR DOLARA ZYNGA FİRMASINA DEVRETTİ
Türk oyun firması Peak, şirket hisselerini 1,8 milyar dolara Zynga firmasına devrederek büyük bir anlaşmaya imza attı. Peak'ten yapılan açıklamaya göre, şirket hisselerini 1,8 milyar dolara ABD'li Zynga (Nasdaq: ZNGA) firmasına devrettiğini duyurdu.
SAYMAZ: "'PEAK GAME' ADLI TÜRK OYUN ŞİRKETİNİN YÖNETİCİLERİNDEN BİRİ, İSMET İNÖNÜ'NÜ TORUNU ÖMER İNÖNÜ"
Söz konusu duyurunun ardından İsmet İnönü'nü torunu Ömer İnönü'nün Peak'ın yöneticilerinden olduğu iddia edildi.
Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz; sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulundu ve "ABM merkezli Zynga firmasına 1.8 milyar dolara satılan 'Peak Game' adlı Türk oyun şirketinin yöneticilerinden biri, İsmet İnönü'nü torunu Ömer İnönü'ymüş. İnönü gibi genç beyinlerin kurduğu ve yönettiği şirketin satışı, Türkiye'nin ilk milyar dolarlık girişimi olarak kayda girdi" iddiasında bulundu.
İsmail Saymaz'ın söz konusu iddiası gerçeği yansıtmıyor.
ŞİRKET HİSSELERİNİ DEVRETMEDEN ÖNCEKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Türk oyun firması Peak'in şirket hisselerini devretmeden önceki şirket yönetim kurulunda; Sidar Şahin, Aycan Avcı, Eda Azaroğlu, Evren Üçok ve Galip Murat Selçuk yer aldı.
ŞİRKET HİSSELERİNİ DEVRETTİKTEN SONRAKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Peak'in şirket hisselerini 1,8 milyar dolara Zynga firmasına devrettikten sonraki şirket yönetim kurulunda da; Sidar Şahin, Demet Suzan Mutlu Üçok ve Evren Üçok yer alıyor.
Peak'in şirket hisselerini devretmeden önce ve devrettikten sonraki şirket yönetim kurulunda Ömer İnönü'nün ismi bulunmuyor.
İNÖNÜ: "KURUCUMUZ VE CEO'MUZ SİDAR ŞAHİN…"
Ömer İnönü, "Kurucumuz ve CEO'muz Sidar Şahin önderliğinde İstanbul'daki ofisimizden operasyonlarımıza ve faaliyetlerimize devam ediyor olacağız. Operasyonlarımız yine Peak markası altında devam edecek" dedi.
KENAN KIRAN - SABAH
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