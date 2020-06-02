02 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif TBMM'de kabul edildi

Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik öngören teklif TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberi... 'nda değişiklik öngören teklif, Sanayi, Ticaret, , Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.06.2020 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020
ABONE OL
O KANUN TEKLİFİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ
Detaylar geliyor...

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA