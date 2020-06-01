01 Haziran 2020, Pazartesi
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Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, ve ’deki güncel gelişmelerin yanı sıra Covid-19 ile mücadele süreci, terörle mücadele ve son günlerde ABD'de yaşanan protesto gösterileri ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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TÜRKİYE VE ABD ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile görüştü.

ELE ALINAN KONULAR
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ve 'deki güncel gelişmelerin yanı sıra koronavirüs ile mücadele süreci, terörle mücadele ve son günlerde ABD'de yaşanan protesto gösterileri ele alındı.

HAFTERİN HUKUK DIŞI SALDIRILARI DURDURULMALI
Libya'da BM öncülüğünde siyasi çözümün sağlanması ve Berlin süreci dahil bütün ateşkes anlaşmalarını ihlal eden darbeci Hafter'in hukuk dışı saldırılarının durdurulması gerektiği ifade edildi.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDEKİ DENEYİM PAYLAŞILDI
Suriye'de siyasi çözümü sağlamak adına, anayasa çalışmalarının hızlandırılması ve İdlib'de sağlanan ateşkesin sürdürülmesi yönündeki ortak görüş yinelendi. 'nin koronavirüs ile mücadele sürecindeki deneyimi paylaşıldı ve salgınla mücadele kapsamında sağlık alanında işbirliğinin arttırılması konusunda mutabık kalındı.

ABD'DE YAŞANAN OLAYLAR
Siyahi bir Amerikan vatandaşının polis tarafından öldürülmesi sonrası yaşanan hadiseler, ırkçılık ve vandalizm konuları ele alındı.

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