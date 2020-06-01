01 Haziran 2020, Pazartesi
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ABD'de girdiği nehirde boğulan Türk öğrenci Umut Felik'in cansız bedeni bulundu

Eğitim için 'ye giden 27 yaşındaki , Sacramento kentindeki San Jaoquin Nehri'nde boğuldu. Ekiplerin nehirde yaptığı arama sonucunda Umut Felik'in cansız bedenini bulundu.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020
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ABD'DE BOĞULAN TÜRK ÖĞRENCİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

'nin eyaletinde nehre girdikten sonra kaybolan Türk öğrencinin cesedinin bulunduğu belirtildi.

California'daki Türk toplumundan edinilen bilgiye göre, perşembe günü yüzmek için Sacramento kentindeki San Jaoquin Nehri'ne giren 27 yaşındaki Türk öğrenci 'in cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Felik'in kimliğinin, arkadaşları tarafından teyit edildiği, ceset üzerinde otopsinin ise salı günü yapılacağı kaydedildi.

Contra Costa Bölge Şerifi Limmy Lee, dün yaptığı basın toplantısında, Felik'i arama çalışmalarının devam ettiğini kaydederken, San Francisco'da öğrenci olan Felik'in ailesi ve arkadaşları da bulunması için Twitter'dan "UmutFelik" etiketiyle çağrı yapmıştı.

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