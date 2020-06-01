ABD'de girdiği nehirde boğulan Türk öğrenci Umut Felik'in cansız bedeni bulundu
Eğitim için ABD'ye giden 27 yaşındaki Umut Felik, Sacramento kentindeki San Jaoquin Nehri'nde boğuldu. Ekiplerin nehirde yaptığı arama sonucunda Umut Felik'in cansız bedenini bulundu.
ABD'nin California eyaletinde nehre girdikten sonra kaybolan Türk öğrencinin cesedinin bulunduğu belirtildi.
California'daki Türk toplumundan edinilen bilgiye göre, perşembe günü yüzmek için Sacramento kentindeki San Jaoquin Nehri'ne giren 27 yaşındaki Türk öğrenci Umut Felik'in cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.
Felik'in kimliğinin, arkadaşları tarafından teyit edildiği, ceset üzerinde otopsinin ise salı günü yapılacağı kaydedildi.
Contra Costa Bölge Şerifi Limmy Lee, dün yaptığı basın toplantısında, Felik'i arama çalışmalarının devam ettiğini kaydederken, San Francisco'da öğrenci olan Felik'in ailesi ve arkadaşları da bulunması için Twitter'dan "UmutFelik" etiketiyle çağrı yapmıştı.
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