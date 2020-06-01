01 Haziran 2020, Pazartesi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Güney Kıbrıs'taki camiye yönelik faşist saldırıya sert tepki!

Sözcüsü , Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesine Twitter'dan yaptığı paylaşımla çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020
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CAMİYE FAŞİST SALDIRIYA SERT TEPKİ!

Sözcüsü , "Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır."

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