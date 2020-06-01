AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Güney Kıbrıs'taki camiye yönelik faşist saldırıya sert tepki!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesine Twitter'dan yaptığı paylaşımla çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.
Güney Kıbrıs'da, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 1, 2020
Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir.
Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır. pic.twitter.com/aGxUs2TkR9
Çelik, şunları kaydetti:
"Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Eğlence mekanları ne zaman açılacak?
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- Başkan Erdoğan Ankara'ya gitti
- Barış Çakan'ı katleden 3 kişi tutuklandı
- Bakan Çavuşoğlu'ndan normalleşme görüşmeleri
- İçişleri duyurdu: Cephanelik ele geçirildi
- Altun'dan Barış Çakan cinayeti hakkında açıklama
- Cumhuriyet'e sert tepki: Mesleğin yüz karası
- FETÖ’cü emir subayını ele veren uzun takip!
- İzmir’deki FETÖ operasyonunun perde arkası
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ kaç dakika olacak?
- Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargiler kafeler açılacak mı?
- Starbucks ve kafeler kaça kadar açık olacak? Çay bahçeleri, restoran ve kafeler saat kaçta kapanıyor?
- Son dakika: Dış hat uçak seferleri ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak?
- Son dakika: Özel okullar ne zaman açılıyor? 2020 Özel okullarda telafi eğitim ne zaman, nasıl olacak?
- BİM marketlerde Waffle ve Pancake sürprizi! 2 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Devlet 1000 TL başvuru ve sorgulama ekranı! 2020 pandemi sosyal destek yardımı şartları neler?
- Milyonlarca emekliye üç önemli müjde! 2020 Temmuz zammı, ikinci bayram ikramiyesi ve tatil finansmanı...
- Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar
- Son dakika: İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler?
- ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2020 Haziran başvuru şartları nelerdir?
- İkinci el taşıt kredisinde dev kampanya! 6 ay ödemesiz 60 ay vadeli 2. el araç kredisi hesaplama