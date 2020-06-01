01 Haziran 2020, Pazartesi
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Sağlık personeline misafirhane ve konaklama müjdesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında ara vermeden çalışan sağlık personeline müjdeli haber geldi. Sağlık personellerine 31 Mayıs'a kadar sağlanan tesislerden ücretsiz yararlanma imkanı, 'a kadar devam edecek.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.06.2020
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SAĞLIK PERSONELİNE MİSAFİRHANE VE KONAKLAMA MÜJDESİ

Sağlık personeline sağlanan misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanma imkanı 'a kadar uzatıldı.

EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ HARİÇ...

'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağlamak ve yapılacak çağrılara süratle icabet etmek amacıyla görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan eğitim ve dinlenme tesisleri hariç, misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden yararlanmak isteyen ile görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere görevlendirilenlere 31 Mayıs'a kadar sağlanan tesislerden ücretsiz yararlanma imkanı, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

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