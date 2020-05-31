31 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan flaş uyarı: "Risk ortadan kalkmış değil"

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2020
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SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN FLAŞ UYARI

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir."

detaylar gelecek...

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