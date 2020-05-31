Son dakika: İçişleri Bakanlığı Finlandiya uyruklu 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildiğini duyurdu
İçişleri Bakanlığı, Finlandiya uyruklu 12 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor.
Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı, tahliye uçuşuyla ülkelerine sınır dışı edildi.
Kaynak: AA
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