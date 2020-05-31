31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığı Finlandiya uyruklu 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildiğini duyurdu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Finlandiya uyruklu 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildiğini duyurdu

, uyruklu 12 yabancı savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU! O TERÖRİSTLER SINIR DIŞI EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor.

vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı, tahliye uçuşuyla ülkelerine sınır dışı edildi.

Kaynak: AA

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