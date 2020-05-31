Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemleri devam ediyor.

Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı, tahliye uçuşuyla ülkelerine sınır dışı edildi.

Kaynak: AA