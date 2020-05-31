31 Mayıs 2020, Pazar
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İletişim Başkanı Altun paylaştı! ''Sigara geleceğinizi yok eder''

Başkanı , Twitter'dan sigarayla ilgili kamu spotu paylaştı. İletişim Başkanı Altun paylaşımında, ''Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder. #'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 31.05.2020 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN PAYLAŞTI! ''SİGARA GELECEĞİNİZİ YOK EDER''

Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı: Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder. #

İletişim Başkanı Altun paylaştı! ''Sigara geleceğinizi yok eder'' İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN PAYLAŞTI! ''SİGARA GELECEĞİNİZİ YOK EDER''

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