İletişim Başkanı Altun paylaştı! ''Sigara geleceğinizi yok eder''
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan sigarayla ilgili kamu spotu paylaştı. İletişim Başkanı Altun paylaşımında, ''Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder. #TütünsüzGençlik'' ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun şu ifadeleri kullandı: Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder. #TütünsüzGençlik
Sigara size bir gelecek vadetmez. Sigara geleceğinizi yok eder. #TütünsüzGençlik pic.twitter.com/tJfLF7f1dV— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 31, 2020
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