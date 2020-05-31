İçişleri Bakanlığı açıkladı: 428 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirleriyle ilgili flaş açıklamalar geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 29 Mayıs cuma günü saat 24.00 itibarıyla 15 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'te sona erecektir. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 9 bin 877 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.
Kontrollü sosyal hayatı öncelemek, bireysel önlemleri uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır.
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